Roda moet vlak na dubbele domper weer aan de bak: 'Wij zijn beter dan de concurrentie'

Van Peppen baalt logischerwijs van de afloop van het seizoen, maar kan de situatie goed relativeren. "Over een heel seizoen genomen klopt de eindstand, helaas. Het is extreem balen dat je het op de laatste speeldag die plek verliest, maar het was al een paar weken zo dat de resultaten beter hadden kunnen zijn."

Dan doelt Van Peppen op wedstrijden van Roda zelf, zoals een gelijkspel tegen Jong Ajax, maar ook op wedstrijden van de concurrentie. Willem II en FC Groningen wonnen in de tweede seizoenshelft veel en boekten goede resultaten op momenten dat het Roda slecht uitkwam. Daardoor eindigde de club toch nog als derde.

"Maar waar we nu als club staan, daar mag je trots op zijn. Ik heb het gevoel dat we het zowel qua organisatie als qua 'voetbal' inmiddels goed op orde hebben bij Roda." Dat was in het verleden weleens anders, met meerdere eigenaars in korte tijd.

Promotie een 'moetje'?

Roda's laatste minuten in de eredivisie dateren alweer van 2018. Een eeuwigheid voor een club die in een groot stadion speelt (capaciteit: bijna 20.000) en deze eeuw bijvoorbeeld nog Europees actief was. Is promotie daarmee een 'moetje'?

"Zowel in de eerste divisie als de eredivisie zouden we volgend jaar door kunnen", zegt Van Peppen. "Omdat de organisatie van de club gewoon goed staat. Maar op termijn moeten we wel promoveren. Dat is de ambitie en onze overtuiging is ook dat dat gaat lukken."

Dit seizoen lijkt daarvoor uitermate geschikt. Roda JC gaat als hoogst geklasseerde ploeg de play-offs in en wist van alle concurrenten dit seizoen al eens te winnen. "Hoe lastig het ook gaat worden: wij zijn beter dan de concurrentie", vindt Van Peppen. "We kunnen vertrouwen putten uit de eerdere resultaten. Al bieden resultaten uit het verleden natuurlijk geen garantie voor de toekomst."