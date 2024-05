10- tot 14-jarigen beginnen vaker eigen bedrijf

Steeds meer kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud beginnen een eigen bedrijf, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daar hebben zich dit jaar nu al meer dan drie keer zoveel tieners ingeschreven als vijf jaar geleden.

In 2019 waren het 112 jonge ondernemers. Dit jaar hebben zich al 355 kinderen tussen de 10 tot 14 jaar ingeschreven in het handelsregister. De meesten zijn 14 jaar. Er zijn ook twaalf kinderen bij van 10.

Veruit de meeste tieners in die leeftijdscategorie verkopen online. Meestal gaat het om kleding of andere mode-artikelen, zoals sieraden of make-up. Ook het verkopen van snoep en andere etenswaren op markten is populair onder kinderen.

Volgens de Kamer van Koophandel is de toename waarschijnlijk te danken aan de vele aandacht aan zelfstandig ondernemerschap binnen het onderwijs. Maar ook de digitale vaardigheid van deze generatie, lage drempels bij digitale activiteiten zoals vloggen en bloggen en rolmodellen op sociale media spelen een belangrijke rol, denkt de KvK.