Grote belangstelling voor oude personeelskaarten Limburgse mijnwerkers

Bij het Limburgs Archief en het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen zijn honderden aanvragen binnengekomen van voormalige mijnwerkers en hun familieleden die hun eigen of andere personeelskaarten willen inzien. De instellingen zeggen overdonderd te zijn door het succes.

De gegevens zijn afkomstig uit het Administratiekantoor Zuid-Limburg. Daar liggen tientallen meters aan personeelskaarten opgeslagen van mijnwerkers die tussen 1930 en 1970 werkzaam waren bij mijnen als de Willem-Sophia en de Domaniale Mijnmaatschappij in Kerkrade, de Laura en Vereeniging in Eygelshoven en de Oranje-Nassau Mijnen in Heerlen. De instellingen willen voormalige mijnwerkers en directe familieleden de kans geven om de kaarten in te zien.

"Er is veel bekend over het mijnverleden, maar mensen willen graag hun persoonlijke verhaal of dat van hun familie zoeken", zegt Leen Roefs, directeur van het mijnmuseum, tegen L1 Nieuws. "Ze weten vaak dat grootvader werkte in de mijnen, maar niet precies wanneer of in welke functie. Met de personeelskaart kom je daar meer over te weten." Volgens Roefs zijn er al 244 mensen die een personeelskaart willen inzien.

"Lui" of "heeft in de gevangenis gezeten"

Op de personeelskaarten staan de algemene persoonsgegevens, maar soms staat er ook meer op, weet Roefs. "Er moet dan gedacht worden aan persoonskenmerken van de persoon of de familie. Maar ook de reden van ontslag of dat er een ongeval is geweest. In sommige gevallen is er ook een foto toegevoegd."

Er staan volgens Roefs mogelijk ook andere details op de personeelskaart, zoals "lui", "heeft in de gevangenis gezeten" of "komt uit een vieze familie". "De kaarten kunnen heel wat losmaken bij mensen." Om die reden is er nazorg en wordt toelichting gegeven aan de mensen die de kaarten te zien krijgen."

Op 27 mei kunnen alle aanvragers hun kaart inzien. Er gelden wel enkele voorwaarden. Omdat het persoonsgegevens zijn, mogen de personeelskaarten alleen worden ingezien door voormalige mijnwerkers of hun familieleden. Daarom moeten geïnteresseerden zich legitimeren. "Niet iedereen kan zomaar elke kaart zien. Ze worden onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld", zegt Roefs.