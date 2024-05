Met heroïsche EK-zege deelt Pieterse tik uit in 'mentale strijd' naar Spelen

Klappertandend en rillend van de kou stond Puck Pieterse voor de camera haar verhaal te doen over haar tweede Europese mountainbiketitel op rij. "Het was na de koers wel moeilijk om op te warmen", vertelt de 21-jarige Amersfoortse een dag later. "Maar een warm bad kan veel goedmaken."

Regen, mist en natte sneeuw bij een temperatuur van een graad of drie teisterden de rensters op het zware en modderige EK-parcours in Roemenië. Het maakte de zege van Pieterse wel heroïsch: opdoemend uit de mist - pas enkele meters voor de finish was ze herkenbaar in beeld - gooide ze haar armen de lucht in.

"Heel tof natuurlijk", omschrijft Pieterse het winnen van de Europese kampioenschappen. "En dan in dit soort omstandigheden. Het was super-superkoud. Vooral de laatste twee ronden werd het wel koud."