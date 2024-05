Oranje-topscorer Miedema vertrekt bij Arsenal: 'Einde van een ongelooflijk hoofdstuk'

Miedema is voor Oranje en het vrouwenvoetbal een grote naam. Ze is topscorer aller tijden van Oranje (95 treffers in 118 interlands). In 2021 werd ze topscorer aller tijden van de Engelse Super League, topscorer van de Olympische Spelen en bij een verkiezing van de wereldomroep van de BBC uitgeroepen tot Voetbalster van het Jaar 2021.

Maar blessureleed maakte een voorlopig einde aan haar voetbalsucces. In december 2022 scheurde ze haar voorste kruisband in de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en Olympique Lyonnais. Ze moest lang revalideren en miste het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van afgelopen zomer.

Na 311 dagen afwezigheid maakte ze afgelopen oktober haar rentree bij Arsenal en twee maanden later zat ze weer bij de selectie van Oranje. In maart stond ze opnieuw enkele weken aan de kant vanwege een kleine knieoperatie.

Of haar blessureleed de reden is van haar vertrek bij Arsenal is niet duidelijk.