Alternative für Deutschland terecht aangemerkt als 'mogelijk rechts-extremistisch'

De Duitse veiligheidsdienst Bundesverfassungsschutz mag de politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) typeren als 'mogelijk rechts-extremistisch'. Dat heeft de rechter bepaald. AfD ging in beroep tegen een eerdere uitspraak maar kreeg geen gelijk van het gerechtshof in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

In 2021 labelde de veiligheidsdienst de partij als 'mogelijk rechts-extremistisch'. Daar maakte AfD in 2022 bezwaar tegen. De partij noemde het label in strijd met de grondwet en Europese regelgeving.

"Er is voldoende bewijs dat de AfD een koers volgt tegen de democratie en de menselijke waardigheid van sommige bevolkingsgroepen", oordeelt de rechter echter. De rechtbank zegt ook bewijs te hebben dat in ieder geval een deel van de partij Duitsers met een migratieachtergrond wil aanmerken als tweederangsburger.

Veiligheidsdiensten

Door de uitspraak kunnen de Duitse veiligheidsdiensten makkelijker partijleden volgen en onderzoeken of de AfD plannen maakt die indruisen tegen de democratie. Ook hebben ze met deze uitspraak meer bevoegdheden om informanten te rekruteren binnen de partij. In uitzonderlijke gevallen mogen AfD'ers worden afgeluisterd.

Eind vorig jaar kwam de partij nog in opspraak vanwege een geheime conferentie waar werd gesproken over de massadeportatie van niet-westerse migranten die in Duitsland wonen. De AfD ontkende dat er toen werd gesproken over massadeportaties. Een parlementariër maakte wel duidelijk dat buitenlanders naar hun geboorteland terug moesten. "Met miljoenen. Dat is geen geheim plan. Dat is een belofte", zei AfD'er René Spinger toen.