Openbaar Ministerie meldt daling van moord- en doodslagzaken in 2023

Het aantal moord- en doodslagzaken is vorig jaar met 10 procent afgenomen. In zijn jaarverslag over 2023 meldt het Openbaar Ministerie dat het aantal bedreigingen en mishandelingen ook daalden, respectievelijk met 9 en 4 procent. Het aantal gewapende overvallen nam af met 19 procent.

Andere criminele activiteiten kwamen in 2023 echter vaker voor dan het jaar daarvoor. Het aantal winkeldiefstallen groeide verder met 12 procent en diefstallen van brommers en fietsen 5 procent. Zakkenrollerij nam met 20 procent toe.

Het OM meldt verder dat het aantal ernstige geweldsdelicten onder minderjarige verdachten naar verhouding hoog blijft. Daarbij gaat het onder andere om zware mishandeling, diefstal met geweld, afpersing en ernstige bedreiging.

In totaal nam het OM in 2023 ruim 300.000 strafzaken (misdrijven en overtredingen) in behandeling, waaronder 177.900 nieuwe misdrijfzaken.

Het OM noemt de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit een belangrijke prioriteit. Vorig jaar werden 2426 nieuwe of lopende strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden uitgevoerd.

Het OM laat desgevraagd weten dat het geen mogelijke oorzaken voor de dalingen en stijgingen kan geven, omdat enkel en alleen naar de cijfers van het voorgaande jaar is gekeken en verder geen onderzoek is gedaan.