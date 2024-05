Burgerjournalist die in Wuhan verslag deed over corona na vier jaar uit de cel

De Chinese burgerjournalist Zhang Zhan, die bekend werd vanwege haar verslaggeving in Wuhan tijdens de corona-uitbraak, is na vier jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Zhan balanceerde op het randje van de dood door de vele hongerstakingen die ze in de cel deed.

De vrijlating betekent niet dat ze met rust wordt gelaten door de Chinese overheid: ze krijgt mogelijk nog een vorm van huisarrest.

Toen het coronavirus in Wuhan opdook in 2019, was Zhang Zhan eigenlijk advocaat. In februari 2020 ging ze met haar telefoon de stad in om als burgerjournalist verslag te doen van het coronanieuws. Ze kreeg toegang tot Wuhan, dat eigenlijk al afgesloten was. De wereld kreeg daardoor een uniek kijkje in de eerste maanden van de pandemie, die vervolgens nog jaren aanhield.

Ze legde in de gangen van ziekenhuizen vast dat er mensen lagen te wachten op behandeling en hoe overvol de ziekenhuizen waren. Dit deed ze via de Chinese sociale media. In een van de video's die ze opnam zei ze "ik kan niets anders zien dan dat de stad verlamd is".

Toen sociale media niet meer beschikbaar waren in China, ging ze verslag doen voor buitenlandse media. Ze gaf interviews en deelde livestreams. tot ongenoegen van de Chinese autoriteiten. Ze werd opgepakt en vervolgens veroordeeld voor onder meer het zaaien van onrust en oproerkraaien.