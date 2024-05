Maduro terug naar Almere na turbulente Ajax-tijd: 'Sommige dingen kan ik niet op tv zeggen'

"Je moet ervan leren", aldus Maduro. "Sommige dingen kan ik niet op tv zeggen, maar ik heb er veel van geleerd. Ook van hoe alles kan werken op de achtergrond, de samenwerking met een technisch directeur en de hoofdcoach."

Ajax, de club waar Maduro zijn profcarrière als voetballer begon, betaalde een jaar geleden een flinke afkoopsom om Maduro naar Amsterdam te halen, maar ziet hem nu alweer de weg terug bewandelen naar Almere.

"Dit was het oorspronkelijke plan van Almere. Om het nu over te nemen", aldus Maduro. Toch week hij vorige zomer af van die planning. "Ik koos ook voor de liefde voor de club. Daar leer je ook van, had ik het misschien anders moeten doen? Had ik meer onderzoek moeten doen naar hoe de club er op dat moment voor stond?"

Handhaving

Hij is er zeker van dat Ajax er weer bovenop komt. Zondag zit hij er voor het laatst op de bank. "En dan gaat de focus op Almere City. Handhaving wordt volgend seizoen weer de doelstelling."

Pastoor slaagde dit seizoen in die opdracht, en dus wacht Maduro de taak dat kunstje in ieder geval te evenaren. Of het verstandig is om Pastoor na deze prestatie op te volgen, schoot wel door het hoofd van Maduro.

"Je denkt er wel over na, maar ik heb heel veel vertrouwen in de club, de werkwijze en de toekomstplannen. Almere probeert elk jaar te groeien, ook komend jaar weer. Daarom heb ik hiervoor gekozen."