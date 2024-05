Protesterende menigte naar binnen in UvA-gebouw

Onduidelijk is hoeveel demonstranten er nu in het gebouw aan de Roeterseilandcampus zijn. Een deel is namelijk verder het pand in gegaan. In de aula staan nog enkele tientallen studenten te demonstreren.

De groep in het zwart geklede mensen riep de studenten op om niet te vertrekken van het protest, maar een groot deel lijkt daar geen gehoor aan te geven.

Walk-out

De actie kwam na een walk-out van UvA-personeel en -studenten. Om 11.00 uur liepen op verschillende universiteiten in Nederland tientallen tot soms honderden medewerkers en studenten naar buiten uit protest tegen de oorlog in Gaza en het opbreken van studentenprotesten vorige week.

Het officiële programma na de walk-out met verschillende sprekers was na twee uur voorbij. Studenten zetten de actie voort en scandeerden leuzen als "1234 occupation no more, 5678 Israël's a terror state".

Er is in Amsterdam ook een grote groep buiten het campusgebouw blijven staan. Er wordt geprobeerd hen over te halen mee naar binnen te gaan. "Het is een weekdag, dit jullie universiteit dus er is geen risico." Toch blijft een groep staan.

Dit zijn beelden van het protest in Amsterdam: