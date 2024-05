Tenten opgezet bij universiteit Groningen, ook protesten in andere steden

De organisatie van het protest, Dutch Scholars for Palestine, zegt in een verklaring geschokt te zijn over de acties van de colleges van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht bij de demonstraties van afgelopen week en spreekt opnieuw van "extreem politiegeweld".

Woensdag werd het Binnengasthuisterrein in Amsterdam door de politie ontruimd nadat de UvA aangifte had gedaan. In een raadsdebat vrijdag zei burgemeester Halsema dat een deel van de betogers op een gewelddadige manier de confrontatie had gezocht met de politie.

Demonstraties opgebroken

Bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzamelden zich vanochtend meer dan duizend actievoerders. "Het recht op demonstreren staat enorm onder druk", stelde UvA-medewerker en organisator Sam Hamer bij de Roeterseilandcampus.

In Amsterdam wierpen betogers afgelopen week een tentenkamp met barricades op, bezetten gebouwen en richtten vernielingen aan. De politie gebruikte shovels om de barricades aan de kant te schuiven. Tientallen mensen werden opgepakt. De UvA schat de schade na de protesten op anderhalf miljoen euro.

Ook in Utrecht bezetten demonstranten universiteitsgebouwen. De betogers werden in de nacht van woensdag op donderdag afgevoerd met bussen.

Vanwege de protesten hield de universiteit alle gebouwen in de binnenstad tijdens het Hemelvaartsweekend gesloten. Ook in Amsterdam waren alle universiteitsgebouwen tot vanochtend dicht.