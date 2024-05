Susan Backlinie, eerste slachtoffer in Jaws, overleden

Regisseur Spielberg had voor nieuwkomer Backlinie gekozen omdat de stuntvrouw veel zwemervaring had opgedaan als zeemeermin in een pretpark. "Ik had iemand nodig die alles aankon wat ik allemaal van plan was."

De rukkende bewegingen van haar doodstrijd wist Spielberg te bereiken door haar vast te binden aan een katrolsysteem onder water dat werd bediend door een handjevol mannen op het strand, die haar onverwacht de ene of de andere kant op trokken. Haar gesmoorde kreten werden bij de nasynchronisatie ondersteboven opgenomen terwijl er water in haar mond werd gegoten.

De dagenlange opnames waren uitputtend, maar Backlinie keek er trots op terug. "Het eerste dat Spielberg tegen me zei was: 'Als jouw scène klaar is, wil ik dat het publiek tussen de popcorn en kauwgom onder de bioscoopstoeltjes zit.' Ik denk dat dat wel gelukt is."

"Wat ik vaak van mensen hoor is: 'Door jou durf ik de zee niet meer in'", zei ze in een interview enkele jaren geleden. "Sommigen zeiden dat ze zelfs niet meer in bad durfden."

Parodie

Haar memorabele dood vertaalde zich niet in een Hollywood-carrière. Backlinie speelde nog maar in enkele filmrolletjes, waarin ze het opvallend vaak met dieren aan de stok kreeg. Zo werd ze ook nog gruwelijk gedood door een grizzly en moest ze het in Day of the Animals opnemen tegen een heel bos wilde dieren.

Spielberg zelf vroeg haar in 1979 terug voor zijn komedie 1941, waar ze haar Jaws-rol parodieerde met de periscoop van een onderzeeër in plaats van een haai. Ook legde ze zich toe op het trainen van dieren voor films. Zo was ze eigenaar van de beer die het gegrom voor Chewbacca in Star Wars leverde.

Backlinie overleed zaterdag onverwacht aan een hartaanval, thuis in Californië.