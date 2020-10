Energiek Oranje verslaat Britse hockeysters in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede Pro League-wedstrijd tegen Groot-Brittannië gewonnen. Waren afgelopen dinsdag nog shoot-outs nodig, deze keer had Nederland voor lege tribunes in Amstelveen de zege na 60 minuten in de tas: 3-0.

Oranje speelde een stuk energieker en feller dan dinsdag en kwam opnieuw snel op voorsprong: Caia van Maasakker benutte een strafbal. De gasten hadden daarna even het initiatief, maar Nederland kwam niet echt in de problemen en kreeg langzaam maar zeker grip op de wedstrijd.