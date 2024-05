Buijs na volleybalvrije zomer terug bij Oranje: 'Ik was uitgelubberd elastiekje'

"Elke keer datzelfde riedeltje: trainen, krachttrainen, wedstrijd spelen, wéér die warming-up, wéér die kniebeschermers... En dat twaalf maanden per jaar." Anne Buijs was er even klaar mee. Ze besloot vorig jaar niet aan te sluiten bij het Nederlands team en laste een volleybalvrije zomer in.

"Het volleybal zat me echt even heel hoog en ik zat sowieso niet zo lekker in mijn vel", vertelt de 32-jarige Buijs een jaar later, als ze wél weer het Oranje-tenue aan heeft. "Depressief is een te zwaar stempel, maar ik was gewoon een beetje down. Ik had niet zoveel energie, niet zoveel zin in dingen."

"Ik was een elastiekje waar de rek een beetje uit was, ik was uitgelubberd."