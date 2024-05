Tweede blauwtongvaccin toegelaten: 1,3 miljoen prikken beschikbaar

Er komt een tweede vaccin tegen het blauwtongvirus. Halverwege juni kunnen er waarschijnlijk 1,3 miljoen doses geleverd worden, meldt demissionair landbouwminister Piet Adema.

Het nieuwe vaccin is afkomstig van farmaceut Boehringer Ingelheim. Adema heeft het middel goedgekeurd na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Commissie toelating diergeneesmiddelen.

De demissionair minister zegt dat de komst van een tweede vaccin "nog meer zekerheid" geeft aan veehouders dat ze op korte termijn hun dieren kunnen vaccineren. "Dit geeft hoop dat de houders na een vreselijke periode een rustige zomer tegemoet kunnen gaan."

In april werd een eerste vaccin tegen blauwtong goedgekeurd. Daarmee zijn al schapen gevaccineerd. Blauwtong dook vorig najaar, na zo'n 15 jaar, weer op in Nederland. Kleine muggen dragen het virus over op koeien, schapen en geiten. Die krijgen last van koorts, stijve poten, een opgezwollen tong en ontstekingen aan de hoeven. Vorig jaar gingen 40.000 schapen dood door blauwtong.

Deze boer schoot afgelopen najaar vol toen hij tijdens een bezoek van de koning en minister Adema over zijn situatie vertelde. Hij verloor tientallen schapen aan blauwtong: