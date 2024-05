Bafta-awards voor Britse series Top Boy en Happy Valley

De Netflix-serie Top Boy is gisteravond in de prijzen gevallen tijdens de Britse Bafta TV Awards voor de beste tv-prijzen. De ook in Nederland populaire serie over een groep drugsdealers in Londen won een prijs in de categorie drama. Ook won actrice Jasmine Jobson voor haar rol van Jaq in Top Boy. Ze kreeg een prijs voor de beste actrice in een ondersteunende rol.

De actrice vertelde het publiek dat ze "overweldigd" was door de winst. "Ik was een normaal meisje uit West-Londen dat gewoon probeerde het beter voor mezelf te doen en alleen maar het beste wenste en hoopte." Waarna ze later toevoegde: "Dus Top Boy heeft mijn leven veranderd."

Verder won de BBC-misdaadserie Happy Valley meerdere prijzen. Sarah Lancashire die in de serie een agent speelt werd bekroond tot beste actrice. De serie won ook een Bafta voor het 'meest memorabele moment in een aflevering', de enige prijs waar het publiek een stem voor kon uitbrengen.

Het gaat om dit fragment: