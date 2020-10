'Verpleegkundigen laten werken na positieve test is onacceptabel'

Het gebeurt dat zorgpersoneel op verzoek van de werkgever doorwerkt als ze positief zijn getest op covid-19. In uitzonderlijke situaties is dat toegestaan volgens de RIVM-richtlijnen. Maar beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vindt het onacceptabel.

"Dit is het paard achter de wagen spannen", zegt Gerton Heyne van de vereniging met ruim 100.000 leden. "We hebben niet het idee dat de meldingen hierover uit een specifieke regio komen, het kan overal voorkomen. Dat zegt ook dat de nood in de zorg heel hoog is."

Werken op de corona-afdeling

De forse druk van de tweede coronagolf is precies de reden waarom bijvoorbeeld de Argos Zorggroep een beroep doet op besmet personeel dat niet of nauwelijks last heeft van symptomen. "Vanwege een hoog ziekteverzuim en uitval door bijvoorbeeld medewerkers in thuisquarantaine, is het een uitdaging de roosters rond te krijgen", staat in een verklaring op de website.

Een verpleger die positief is getest mag bij Argos alleen werken op de afdelingen met coronapatiënten. De keuze is volgens de zorgroep volledig aan de werknemer. Een bedrijfsarts beoordeelt vervolgens of het ook verantwoord is dat de medewerker doorwerkt.

Hoe vaak er een beroep wordt gedaan op positief geteste verpleegkundigen valt volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet te zeggen. "Zorginstanties maken er weinig gebruik van en zien de risico's ervan in", zegt de inspectie. Er is bij weten van de instantie geen melding van een ziekenhuis dat er gebruik van maakt.

Tientallen meldingen

FNV heeft daarentegen ook enkele meldingen van ziekenhuispersoneel aan wie het is gevraagd. De vakbond meldt dat er bij hen tientallen meldingen vanuit de hele zorgsector zijn binnengekomen. Het gaat daarbij om medewerkers die verzocht werden op locatie aan de slag te gaan terwijl ze zelf positief waren getest, of hun huisgenoot of partner.

De meldingen zijn volgens een woordvoerder vooral afkomstig uit verpleeghuizen en de thuiszorg. En hoewel het op papier een vrijwillig verzoek is, denkt de vakbond dat veel verpleegkundigen zware druk voelen om 'ja' te zeggen hun werkgever.

Wat zijn de voorwaarden?

Officieel mag het alleen bij uitzondering, op vrijwillige basis en in overleg met GGD's, werkgevers en bedrijfsartsen. Ook moet de gevraagde verpleegkundige geen of heel milde klachten hebben, afstand houden en beschermingsmiddelen dragen. Maar in een paar bij de gezondheidszorginspectie gemelde gevallen gebeurde het niet veilig en zorgvuldig.

Zo werd vorige week woonzorgcentrum Present in Leerdam op de vingers getikt. Bij een uitbraak in het verpleeghuis waren zeven bewoners om het leven gekomen als gevolg van het coronavirus. Vanwege personeelstekort had het verpleeghuis in overleg met de GGD een beroep gedaan op een positief geteste verpleegkundige.

Maar er werd bijvoorbeeld niet op toegezien dat besmette en niet-besmette personen andere wc's gebruikten. Present mag voorlopig geen nieuwe patiënten opnemen, totdat een aantal veranderingen is doorgevoerd.