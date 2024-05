Scorende Van de Donk met Lyon naar finale Frans kampioenschap, tegen PSG

In de finale, die vrijdag op het programma staat, treffen Van de Donk en Egurrola landgenoten Lieke Martens en Jackie Groenen. Zij plaatsten zich zaterdag met Paris Saint-Germain na het nemen van strafschoppen ten koste van Paris FC.

Recordkampioen Olympique Lyon eindigde de reguliere competitie als duidelijke winnaar, maar de voorsprong van elf punten op PSG levert dit seizoen dus niet direct de zeventiende landstitel op. Die kan vrijdag alsnog worden veiliggesteld.

Lyon speelt ook nog de Champions League-finale tegen FC Barcelona.

Bundesliga

In de Duitse Bundesliga had Jill Bayings een basisplaats bij Bayern München bij de 4-0 zege op 1. FC Nürnberg. Door die overwinning is Nürnberg - van de Nederlandse coach Thomas Oostendorp - gedegradeerd. Bayern München was al kampioen.