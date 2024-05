Geen verkiezingswinst voor separatisten in Catalonië

De socialistische partij PSC heeft de Catalaanse parlementsverkiezingen gewonnen. Ze wonnen 9 zetels en werden met 42 zetels de grootste partij. De pro-onafhankelijkheidspartij Junts per Catalunya kreeg er 3 zetels bij en kwam op 35 zetels. De ERC, ook voor een onafhankelijk Catalonië, werd de derde partij met 20 zetels.

De partijen die willen dat Catalonië onafhankelijk wordt, winnen de verkiezingen dus niet. Dat is een domper voor Carles Puigdemont, de lijsttrekker van Junts die in ballingschap leeft door zijn rol bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Vanwege een mogelijke nieuwe Spaanse wet die hem en andere politici amnestie zou kunnen opleveren, had hij gehoopt na deze verkiezingen een nieuwe gooi naar onafhankelijkheid te kunnen doen.

De PSC is voor een verenigd Spanje en mag nu gaan formeren. De verwachting is volgens Catalaanse media dat de PSC een linkse meerderheid gaat vormen, samen met ERC en de kleinere partij Comuns Sumar. Daarmee zit er dus een pro-onafhankelijkheidspartij in de coalitie, maar wel een linkse.

Hoewel de onafhankelijkheid van Catalonië door de nieuwe amnestiewet weer een hoofdthema was in deze verkiezingen, lijkt de kans op een nieuw referendum met deze uitslag minimaal. De animo voor een onafhankelijk Catalonië leek de laatste jaren al af te nemen. Met name onder jongeren leeft het onderwerp veel minder dan bijvoorbeeld het klimaat of de huizenmarkt.