Kooij na eerste ritzege in grote ronde: 'Droomde ik van, er komt meer aan'

Dylan Groenewegen heeft ondanks zijn succes in de Tour de France (vijf etappes) nog geen rit gewonnen in de Giro. En Fabio Jakobsen, tevens aanwezig in dit Giro-peloton, kreeg het ook nog niet voor elkaar. De 27-jarige renner moest zondag op de eerste klim al lossen.

Uitdagende finale

Dat het überhaupt tot sprinten aankwam, mocht eigenlijk ook wel een wonder heten. Kooij: "Ja, klopt. We wisten dat we op de limiet moesten rijden voor een sprint. Het was andermaal een uitdagende finale. Toen al die aanvallen begonnen, zag het er niet naar uit dat het een sprint zou worden."

De nagenoeg vlakke etappe eindigde met vier chaotische klimmetjes met kronkelbochten langs de kust van Napels. Op het laatste klimmetje schoot Jhonatan Narváez er in zijn eentje vandoor. De Ecuadoriaanse renner leek gevlogen.

Kooij: "Je weet natuurlijk nooit precies hoe groot dat gat nog is met Narváez. Wij hadden ook niet meer de mankracht om dat dicht te rijden. We zijn al vroeg twee man verloren helaas." Visma zag twee sterkhouders al in de eerste week van de ronde uitvallen: Robert Gesink en Christophe Laporte.