PSV en AZ vieren zege; vervelende avond voor Feyenoord

En wat voor goal! Jordi Gómez schiet de bal van eigen helft over Mvogo in het doel. Na een overtreding van Hendrix mochten de Cyprioten een vrije trap nemen en haalde Gómez uit. Hoe mooi ook, de bal lag niet stil, dus de treffer had niet goedgekeurd moeten worden.

Omonia Nicosia-PSV 1-0