Juventus pakt in blessuretijd punt tegen degradant, Champions League nog niet zeker

Na acht minuten was Dusan Vlahovic dicht bij de openingstreffer voor Juventus, maar zijn vlammende schot raakte de lat. Juve wist daarna niet door te drukken. Integendeel. Het al gedegradeerde Salernitana kwam zelfs op voorsprong in Turijn. Niccolo Pierozzi was na 27 minuten het goudhaantje.

De degradant kreeg zelfs nog een kans op een tweede treffer voor rust, maar dat leed bleef Juventus bespaard. Na de pauze bleef de club uit Turijn jagen op de gelijkmaker. Na een gewelde pass van invaller Federico Chiesa, schoot Vlahovic na een uur net voorlangs. Tien minuten voor tijd was de ingevallen Arek Milik ook nog dichtbij met een kopbal.

Toch nog punt

In de slotminuten schoot Fabio Miretti snoeihard op de lat, de bal stuiterde net voor de lijn en dus was er geen sprake van een doelpunt. Het leek er dus niet meer in te zitten. Maar in de eerste minuut van de extra tijd tikte de Fransman Adrien Rabiot met buitenkant links een verlengde corner binnen: 1-1.

Ver in blessuretijd schoot Miretti nog net naast, waardoor Champions League-voetbal nog altijd niet zeker is.