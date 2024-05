Atalanta klopt Roma, waardoor Juventus geplaatst is voor Champions League

Atalanta kwam na zeventien minuten op voorsprong. Charles De Ketelaere dribbelde het strafschopgebied in en krulde de bal in de verre hoek. Nog geen twee minuten later was de Belg ook verantwoordelijk voor de 2-0. Oranje-international Teun Koopmeiners legde terug en De Ketelaere hoefden alleen maar zijn voet tegen de bal te zetten om te scoren.

Na een halfuur was er een korte onderbreking, omdat er vuurwerk werd afgestoken. Maar dat bracht Atalanta - de ploeg van Nederlanders Marten de Roon, Hans Hateboer en Koopmeiners - niet van zijn stuk. Het bleef kansen creëren.

Kort voor rust was Koopmeiners nog het dichtst bij de 3-0, hij krulde een vrije trap prachtig over de muur. Maar zijn bal spatte op de paal uiteen.