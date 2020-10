Nederlands vaardocument gebruikt bij grootschalige drugssmokkel

Internationale drugsbendes maken op zee misbruik van een Nederlands certificaat. Met dat document, dat wordt afgegeven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lijkt het alsof internationale criminelen onder de Nederlandse vlag varen. Nederland faciliteert daarmee onbedoeld grootschalige drugstransporten.

Het gaat allemaal om het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen, kortweg ICP. Het is een soort kentekenbewijs, maar dan voor plezierjachten. Zuid-Europese landen en een Europese politieorganisatie slaan nu alarm over misbruik van het document. Het papiertje is eenvoudig te verkrijgen en kost slechts een paar tientjes. De controle op het aanvragen ervan, is beperkt. Juridisch stelt het document amper iets voor.

Nieuwsuur deed de afgelopen maanden onderzoek naar het omstreden document. Via de Atlantische Oceaan, Italië en Spanje kwamen we uit bij een woonwijk in Leeuwaren en een watersportvereniging in Utrecht. We leggen je in deze video uit hoe we tot onze onthullingen kwamen: