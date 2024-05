Arsenal weer koploper Premier League na benauwde zege op Ten Hags United

Het geplaagde United overleefde de openingsfase zonder al teveel problemen en kwam zelfs een aantal keren toe aan aanvallen. Toch kwam Arsenal na twintig minuten op voorsprong. Leandro Trossard kon een voorzet van Kai Havertz vogelvrij binnenlopen (0-1). Havertz had aan de rechterkant van het veld alle ruimte gehad, omdat de spelers van United in voorwaartse beweging waren toen de bal verloren ging.

Van de voorgaande zestien keer dat Arsenal op bezoek kwam op Old Trafford, werd er slechts één keer gewonnen. Maar nu was de ploeg van Arteta vastbesloten om met drie punten te vertrekken uit Manchester. United zette nog wel aan, maar Arsenal haalde zonder problemen de rust met een voorsprong.

Onana belangrijk

Arsenal, dat zeker niet het beste niveau van het seizoen haalde, kwam tot weinig kansen in de tweede helft. United had veel de bal, maar tot grote kansen leidde dat eigenlijk nauwelijks. Een kwartier voor tijd was Alejandro Garnacho dreigend, maar niet veel later was Arsenal ook twee keer dicht bij een tweede treffer. André Onana redde fraai op schoten van Gabriel Martinelli en Declan Rice.