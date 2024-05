Prado pakt leiding in MXGP-klassement, Herlings tweede in Spanje

Jorge Prado heeft in zijn thuisland de MXGP van Galicië gewonnen. De Spanjaard won beide manches.

Nederlander Jeffrey Herlings liet zich ook goed zien. Hij eindigde dit weekend samen met Romain Febvre als tweede, na een vierde (eerste manche) en een tweede plek (tweede manche). Calvin Vlaanderen werd vijfde.

Prado neemt de leiding in het algemeen klassement over van Tim Gajser, die vierde werd dit weekend. De voorsprong van Prado, die in totaal 298 punten heeft, bedraagt twee punten.

De beste Nederlander is Herlings. Hij staat met 246 punten op de vierde plek en volgt op geruime afstand van Prado. Er zijn nu zes van de twintig raceweekenden achter de rug.