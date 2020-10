Ackermann wint negende Vuelta-etappe na onreglementaire sprint Bennett

Bennett snelste in massasprint in negende Vuelta-etappe - NOS

Pascal Ackermann heeft de zege van de negende etappe van de Vuelta a España op zijn naam gekregen. De Duitser werd aanvankelijk tweede achter de Ier Sam Bennett, maar kreeg niet veel later de winst toegewezen omdat Bennett gedeclasseerd werd vanwege een onreglementaire schouderduw.

Gerben Thijssen werd door die beslissing van de jury tweede en Max Kanter eindigde op de derde plaats. Bennett moest genoegen nemen met de 110de plek.

De etappe van Castrillo del Val naar Aguilair de Campoo ging over ruim 157 kilometer en was een van de weinige kansen voor de sprinters in deze Ronde van Spanje. Eerder eindigde alleen de vierde rit in een massasprint. Toen was Bennett de snelste.

In de top van het algemeen klassement veranderde er niks. De jarige Primoz Roglic - de Sloveen is 31 jaar geworden - staat nog altijd tweede op dertien seconden van leider Richard Carapaz. In de laatste 13 kilometer werd het nog even spannend voor Roglic, toen hij een lekke band kreeg, maar met de hulp van ploeggenoot Paul Martens kon de kopman van Jumbo-Visma snel weer aansluiten bij het peloton.

Twee vluchters

De etappe verliep zoals te verwachten viel bij een vlak parcours. Al vroeg kregen twee vluchters de ruimte van het peloton. Aritz Baguës en Juan Felipe Osorio vormden de vlucht van de dag en kregen een maximale voorsprong van vijf minuten.