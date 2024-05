Ajax legt zich neer bij vijfde plek: 'Gebrek aan ervaring heeft ons opgebroken'

"Iedereen die van Ajax houdt en hier speelt, is wel klaar met dit seizoen."

Aanvoerder Steven Bergwijn vatte het seizoen van Ajax, een van de slechtste in de clubhistorie, treffend samen. Met een zege op Almere City werd de vijfde plek in de eredivisie en daarmee Europees voetbal veiliggesteld, maar dat was geen reden tot feest in Amsterdam.

"Het was een hele rit met heel veel hobbels", zei trainer John van 't Schip over de afgelopen jaargang. "Maar we hebben in ieder geval de doelstelling behaald die mij vooraf is gesteld. Europees voetbal halen. We stonden achttiende toen ik instapte."

Gebrek aan ervaring

Naast alle bestuurlijke perikelen gaf Van 't Schip het gebrek aan ervaring in de selectie op als belangrijkste reden voor het dramatische seizoen.

"In het begin ging het goed, maar in de tweede helft van het seizoen hebben we toch veel punten laten liggen, door allerlei redenen. Belangrijke spelers vielen uit. Midweekse wedstrijden waar deze jeugdige groep niet klaar voor was. Maar als je alles bij elkaar veegt, is het wel gewoon een goede prestatie geweest."

