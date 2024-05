Poels spurt naar zege in slotrit Ronde van Hongarije, eindzege Nys

Klimmer Poels had gehoopt in de Ronde van Italië te rijden, maar zijn ploeg liet hem tot zijn grote teleurstelling buiten de selectie.

En dus reed de 36-jarige Limburger deze week door Hongarije, waar hij - na een vijfde plek bij een finish bergop - zondag mocht juichen. Hij was aan de streep de sterkste van een elitegroepje.

Het zwaartepunt in de slotrit lag in de laatste 40 kilometer, met drie keer een twee kilometer lange en steile klim, een soort Hongaarse Muur van Hoei. De finish lag net na de derde en laatste beklimming.

Buchmann valt aan

Nadat Poels op de laatste passage al goede klimmersbenen had getoond, maar niet wegkwam, nam Emmanuel Buchmann het heft in handen op de laatste beklimming.

De Duitser van Bora-Hansgrohe probeerde ook de nodig frustraties van zich af te fietsen. Buchmann had zich maanden voorbereid op de Giro, maar ook hij werd gepasseerd. In de Duitse kampioenstrui gooide hij alles in de strijd om Nys nog aan te vallen in het algemeen klassement.