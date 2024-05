Superieure handballers verslaan Griekenland en mogen naar WK

Oranje had weinig last van het ontbreken van de sterkhouder en mede dankzij enkele fraaie reddingen van doelman Matthias Rex Dorgelo stond het 16-10 toen het rustsignaal klonk.

De in Denemarken geboren Dorgelo, die een Nederlandse vader heeft, liet zich onlangs naturaliseren en maakte woensdag pas zijn officiële debuut voor Oranje. In zijn tweede duel bleek de 21-jarige Dorgelo van onschatbare waarde. Dat hij ook nog een doelpunt maakte in de tweede helft toen het Griekse doel leeg was, gaf zijn optreden alleen nog maar meer glans.

Met een tulband om zijn hoofd keerde Steins terug in de tweede helft, waarna de turbo door Nederland werd aangezet. Dani Baijens vergrootte binnen enkele seconden al de marge naar zeven en Oranje leidde enkele minuten later zelfs met negen doelpunten verschil.

Oranje bleef sterk en geconcentreerd spelen en de ruime zege kwam geen moment meer in gevaar. Rutger ten Velde werd met zeven treffers topscorer aan Nederlandse zijde. Bobby Schagen en Niels Versteijnen scoorden zes keer.