Deze stukken gebruikten we in onze verhalen over het ICP

Georganiseerde criminele bendes maken op zee steeds vaker gebruik van een omstreden document waarmee ze de Nederlandse vlag voeren. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat met dat eigendomsdocument, ICP geheten, autoriteiten op het verkeerde been gezet worden over drugstransporten.

Daarnaast zijn verschillende Nederlandse schepen in Italië aan de ketting gelegd nadat booteigenaren het document hadden getoond. In Italië en Spanje zijn er zorgen over het gebruik van het document. Steeds vaker gebruikten inwoners van die landen het ICP om de lokale wet- en regelgeving te ontwijken en uit beeld van de Belastingdienst te blijven.

We hebben onze verhalen over het ICP gebaseerd op ons eigen verslag, verschillende gesprekken met autoriteiten en betrokkenen en de volgende documenten: