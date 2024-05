Djokovic verliest in Rome en reist vol vraagtekens af naar Roland Garros

Novak Djokovic is in de derde ronde van het masterstoernooi van Rome hard onderuit gegaan. De zesvoudig winnaar verloor op het Italiaanse gravel met 2-6, 3-6 van Alejandro Tabilo.

De Chileense nummer 32 van de wereld speelde nagenoeg foutloos. Hij brak de Servische nummer een van de wereld maar liefst vier keer en stond Djokovic geen enkele breekkans toe.

Wakker worden

"Dit is ongelooflijk. Ik heb moeite om dit allemaal te verwerken. Ik probeer nu wakker te worden", lachte Tabilo, die de eerste Chileen in zeventien jaar is die een nummer één van de wereld verslaat.

Fernando González was in 2007 de laatste Chileen toen hij met zijn steenharde forehand Roger Federer de baas was bij de ATP Finals in Shanghai.