Degradatiestrijd blijft spannend: Excelsior wint van zwak Heracles, RKC pakt punt

Bij de wedstrijd RKC Waalwijk - PEC Zwolle duurde het lang voordat het eerste doelpunt viel. RKC-spits David Min was meerdere keren dreigend, maar niet doeltreffend.

PEC liet af en toe ook zijn tanden zien, al was wel te zien dat de druk daar wel van de ketel is. De Zwolse supporters bevestigden dit door het toezingen van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd in de 61ste minuut gemaakt. Lennart Thy schoot van afstand en via een been van RKC'er plofte de bal in de hoek (0-1).

In de slotfase zetten de RKC-supporters het 'alles of niets' in. De ploeg van Henk Fraser voelde zich gesteund en maakte het PEC erg lastig. Na meerdere mogelijkheden en een rode kaart van PEC-speler Zico Buurmeester maakte Richonell Margaret gelijk: 1-1.