Ajax naar voorronde Europa League dankzij hattrick Bergwijn en hulp Feyenoord

Ajax en Almere zorgden voor een gezapige openingsfase zonder echte kansen, maar na een klein halfuurtje was het tijd voor Bergwijn. De van een schorsing teruggekeerde aanvoerder had slechts negen minuten nodig om een zuivere hattrick te maken.

Bergwijn zorgde voor de openingsgoal na een goed een-tweetje met Brian Brobbey (1-0), verdubbelde niet veel later de score met een knappe volley (2-0) en schoot vervolgens ook nog zijn derde van de wedstrijd binnen (3-0). De buitenspeler, die voor de rest een moeizaam jaar kent bij Ajax, krikte zijn seizoenstotaal op tot 12 doelpunten.

In de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. Zo sluiten Ajax en John van 't Schip, die binnenkwam toen de club op de laatste plaats stond, het roerige seizoen op de vijfde plek af.

Feyenoord zit NEC dwars

NEC mocht in de achtervolging op Ajax geen punten verspelen tegen Feyenoord, dat al zeker is van plaats twee in de eredivisie. Hoewel de eerste goede kans voor NEC was - Kodai Sano mikte net naast - waren het de Rotterdammers die vlak voor rust op voorsprong kwamen via Calvin Stengs, die in de korte hoek raak schoot (0-1).

De tweede helft was nauwelijks begonnen toen NEC alweer langszij kwam. Sano stuurde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied knap naar de hoek en liet doelman Justin Bijlow kansloos (1-1).