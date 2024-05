Landskampioen PSV kan puntenrecord Ajax niet meer evenaren na 1-1 bij Fortuna

PSV kan het puntenrecord van Ajax (93) uit 1971/1972 niet meer evenaren. De kersverse landskampioen uit Eindhoven kwam op bezoek bij Fortuna Sittard, na een uiterst lichtzinnig optreden, niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

De Eindhovenaren komen nu op 88 punten en evenaren daarmee hun eigen puntenrecord uit het seizoen 2014/2015. PSV kreeg ondanks het gelijkspel een eredivisierecord in bezit, door als eerste club in de eerste 33 competitieduels van het seizoen tot scoren te komen.

Allesbehalve stil

Het is deze week na het uitbundige kampioensfeest in Eindhoven allesbehalve stil geweest bij PSV. Malik Tillman, dit seizoen een van de revelaties, werd definitief van Bayern München overgenomen en Noa Lang liet zich kritisch uit over de begeleiding tijdens zijn herstel van een slepende hamstringblessure.

Het Eindhovens Dagblad meldde deze week ook dat Ernest Faber met PSV in gesprek is over de beëindiging van zijn contract. De hoofd jeugdopleiding van de club kan als hoofdtrainer in Australië aan de slag.