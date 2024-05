Vanavond op tv: Mogen cosmetisch artsen snijden? • Te weinig rekruten in Oekraïne

Plastisch chirurgen: cosmetisch artsen stop met snijden

Het is ongekend populair: cosmetische ingrepen. Maar bij wie moet je zijn voor een behandeling waarbij in de huid gesneden wordt zoals bij een ooglidcorrectie, een facelift of zelfs een buikwandcorrectie? Klop je dan aan bij cosmetische arts of een plastisch chirurg? Wie is bekwaam, opgeleid en ervaren genoeg om dergelijke operaties uit te voeren? Voor de plastisch chirurgen is dat duidelijk. Zij moeten regelmatig mislukte behandelingen van cosmetische artsen herstellen. Ze willen dat de politiek ingrijpt.