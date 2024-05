Hardlopers onwel bij marathon Leiden, 10 kilometerloop afgelast

Bij de marathon in Leiden zijn meerdere mensen bevangen geraakt door de hitte. De afstand van de 10 kilometer is in overleg met hulpdiensten vervolgens afgelast. Eerder werd de start door de warme weersomstandigheden al met een uur uitgesteld.

Het is niet bekend hoeveel mensen onwel zijn geworden en hoe het met hen gaat. Meerdere ambulances zijn opgeroepen.

"We vinden het verschrikkelijk jammer, maar in overleg met de hulpdiensten, is de 10 kilometer afgelast", schrijft de organisatie op hun website. "Iedereen die nog op het parcours is voor andere afstanden, wordt gevraagd te gaan wandelen."

Startvak

"Iedereen stond al in het startvak, toen er werd omgeroepen dat de wedstrijd over de 10 kilometer werd afgelast", zegt een verslaggever van Omroep West. "Het lijkt hier goed mis te zijn. Overal zijn hulpdiensten aan het werk."

"Het is druk, het is warm, dus het is niet vreemd dat mensen last hebben van de hitte", zei organisator Tjeerd Scheffer eerder vanmiddag tegen Omroep West. Overal langs het parcours staan hulpdiensten opgesteld om lopers in geval van nood te helpen.

De hele marathon begon om 10.00 uur en de halve om 11.00 uur. "Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de 10 kilometer krijgt komende week van ons bericht", aldus de organisatie.