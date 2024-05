Zeker 34 doden door landverschuivingen Sumatra

Op Sumatra in Indonesië zijn zeker 34 mensen omgekomen door overstromingen en landverschuivingen. Dat meldt persbureau AFP op basis van lokale autoriteiten. Minstens achttien mensen raakten gewond.

Volgens een woordvoerder van de provinciale rampenbestrijdingsdienst van West-Sumatra zijn zondag zeker zestien mensen omgekomen in het district Agam en achttien in district Tanah Datar. Er wordt gezocht naar zestien vermiste personen. De politie en het leger werken samen met vrijwilligers en lokale reddingswerkers. De lokale autoriteiten hebben noodopvangcentra opgezet.

De situatie is in beide provincies sinds zaterdagavond kritiek. Vulkanische as van de Marapi-vulkaan en zand en kiezelstenen vermengden door de regen met het overstromingswater.

De Marapi is de meest actieve vulkaan van Indonesië. Tijdens een uitbarsting in december werd de as tot wel drie kilometer hoog de lucht in geslingerd. Daarbij kwamen meer dan twintig klimmers om.

Hevige regenval

Er zijn in totaal 130 actieve vulkanen in Indonesië. Het land wordt ook regelmatig getroffen door natuurrampen, zoals overstromingen en aardverschuivingen tijdens het regenseizoen. In maart stierven zeker negentien mensen na hevige regenval in West-Sumatra.