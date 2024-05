Universiteiten werken aan demonstratieprotocol

Universiteiten in Nederland zijn bezig met het opstellen van een demonstratieprotocol. Dat heeft de interim-voorzitter Jouke de Vries van de Universiteiten van Nederland (UNL) gezegd in tv-programma Buitenhof.

De Vries benadrukte begrip te hebben voor de demonstraties. "Vreedzame demonstraties zijn altijd mogelijk, dat is een grondrecht." Wel ziet hij dat veel pro-Palestijnse studenten stellig vasthouden aan hun mening.

Als bestuurder moet hij meerdere belangen afwegen, zei hij verder. Hij noemde daarbij de veiligheid van Joodse studenten en docenten. Ook onderstreepte De Vries dat ook zij niet altijd achter de acties van Israël staan. Dat pleit volgens hem ook voor het niet zonder meer ontbinden van banden met Israëlische instanties, iets waar studenten hun universiteiten toe opriepen de afgelopen dagen.

Niet slapen in gebouwen

Als voorbeelden van de maatregelen die worden besproken, noemde De Vries dat er niet mag worden overnacht in universiteitsgebouwen. Ook moeten demonstranten met wie onderhandeld wordt zich kunnen identificeren.

"Als je bestuurlijke afspraken maakt moet je weten met wie je praat", zei De Vries. Na de demonstraties op de Universiteit van Amsterdam (UvA) vertelde de rector magnificus van die universiteit dat sommige demonstranten die met het bestuur onderhandelden hun gezicht hadden bedekt.

Na de protesten bij de UvA reageerden verschillende politici afkeurend op het handelen van de demonstranten, soms met harde woorden. "Ik vind het niet verstandig", reageerde De Vries hierop. "Als bestuurder heb je niet zoveel behoefte aan politici die dit gaan roepen, omdat dit geen oplossing van het probleem is."

Rijksuniversiteit Groningen

Op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar de Vries voorzitter van het College van Bestuur is, werden onlangs al huisregels voor demonstraties aangenomen. Volgens de universiteit ging het om regels die in samenwerking met de universiteitsraad waren overeengekomen.

Een van de studentenpartijen en de personeelsfractie in de raad reageerden verbolgen op die bewering van de universiteit. Volgens de partijen, die samen een meerderheid vormen in de universiteitsraad, hebben zij het bestuur juist verzocht om de nieuwe regels in te trekken, omdat ze te ver gingen.