Na aanslag Nice: meer militairen gaan scholen en kerken bewaken

Frankrijk verhoogt het aantal militairen dat mogelijke doelwitten voor terreuraanslagen bewaakt, zoals kerken en scholen, naar 7000. Dat heeft president Macron gezegd bij een bezoek aan Nice, waar een terrorist vanmorgen in een kerk drie mensen ombracht. Van zeker een van hen is de keel doorgesneden. Meerdere mensen raakten gewond.

Macron kondigde vanmiddag ook nieuwe maatregelen aan tegen radicale islamitische organisaties die Franse waarden en normen afwijzen. Dat deed de Franse regering eerder deze maand ook al.

Die belofte was een gevolg van de dood van leraar Samuel Paty, die op 16 oktober werd vermoord, omdat hij in een les over vrijheid van meningsuiting cartoons van de profeet Mohammed had laten zien.

Steun aan katholieken

Macron betuigde vanmiddag na de aanslag op de Notre-Dame-basiliek ook medeleven met de katholieken. Hij herinnerde aan de moord op een Franse priester in 2016 in de plaats Saint-Etienne-du-Rouvray. Ook in die zaak was een islamitische terrorist de dader.

Voordat Macron zijn verklaring aflegde, sprak hij voor de basiliek uitgebreid met politieagenten. De agenten maakten een aangeslagen indruk.

Vanmiddag was er ook een incident in Avignon, waar een man omstanders bedreigde met een wapen. Mogelijk had hij ook terroristische plannen. Of dat zo was, is nog niet bekendgemaakt. De politie schoot hem dood.