Lichaam van vermiste drenkeling gevonden in Rijn

Bij de zoektocht naar een drenkeling in de Rijn bij Arnhem is het lichaam van een man gevonden, meldt de politie. Mogelijk is het slachtoffer een bewoner van een nabijgelegen asielopvang.

Gisteren zagen omstanders een zwemmer in het diepe deel van de rivier kopje onder gaan. Met onder meer een politiehelikopter werd naar de vermiste man gezocht. Vanochtend werd bij de zoektocht een sonarboot ingezet.

Medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) waren ter plaatse om de identiteit van de man vast te stellen en om familie en vrienden bij te staan, schrijft Omroep Gelderland.