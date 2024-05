Vollering wint Ronde van Baskenland met fenomenale solo van 25 kilometer

Demi Vollering heeft de derde en laatste etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. Daarmee schreef de 27-jarige renster ook het algemene klassement van de Spaanse koers op haar naam.

Op de korte klim van de Mendizorrotz, 3,4 kilometer, met een stijgingspercentage van 8,4 procent, sprong Vollering weg bij de groep favorieten. Daarna begon ze in eentijdritmodus aan een knappe solo van ruim 25 kilometer op weg naar San Sebastián.

De groep met achtervolgers kon haar daarna niet meer bijhalen. De samenwerking tussen de ploegen Lidl-Trek en Movistar bleek niet goed genoeg, waardoor het peloton het handjevol renners uiteindelijk zelfs nog inrekende.

Vollering glimlachte. Met slechts 2 kilometer te gaan, San Sebastián binnenrijdend, wist ze dat haar vlucht zou slagen. Haar voorsprong schommelde vlak onder de minuut.

Mischa Bredewold

Mischa Bredewold, ploeggenote van Vollering bij SD Worx-Protime, won de eerste twee etappes van de koers. Vollering werd respectievelijk derde en vijfde in die ritten.

De driedaagse koers in Baskenland is voor het derde jaar opgenomen in de WorldTour-kalender. Vollering greep in 2021 ook al de eindzege. Vorig jaar ging de hoofdprijs naar haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser, die toen de slotrit op haar naam schreef.