Joost Klein reist vandaag niet met delegatie naar Nederland

Joost Klein reist vandaag niet met de Nederlandse delegatie terug naar Nederland. Dat is bekendgemaakt door AVROTROS, de omroep achter de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival.

De omroep meldt niet wanneer de 26-jarige zanger dan wel terugkeert uit Zweden. Ook is er geen persmoment in Malmö of op Schiphol.

Klein mag Zweden wel gewoon verlaten, ondanks het onderzoek dat naar hem loopt door de Zweedse autoriteiten. Dat onderzoek is ingesteld vanwege een klacht die is ingediend door een cameravrouw van de organisatie van het songfestival. Klein zou haar donderdagavond hebben bedreigd.

Naar aanleiding van het incident werd Klein gisteren gediskwalificeerd voor de finale van het songfestival. De zaak ligt nu bij het Zweedse Openbaar Ministerie.

'Dreigende beweging naar de camera'

Volgens AVROTROS maakte Klein donderdagavond na de halve finale een "dreigende beweging naar de camera", maar raakte hij de cameravrouw niet. De directeur-generaal van songfestivalorganisator EBU, Noel Curran, zei tegen Zweedse media dat de cameravrouw "een ander verhaal" heeft over het voorval. Zelf heeft Klein nog niet gereageerd op het incident.

AVROTROS noemde de diskwalificatie van Klein "buitenproportioneel" en tekende protest aan. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een land werd gediskwalificeerd terwijl het liedjesfestijn al was begonnen.

Dit is wat de directeur van de omroep er gisteren over zei: