Verpleegkundigen vrezen een zorginfarct en willen dat kabinet nu ingrijpt

Verpleegkundigen en verzorgenden willen dat het kabinet nu ingrijpt om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hun beroepsorganisatie V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) heeft een brandbrief met die strekking naar premier Rutte en de ministers van VWS gestuurd. Het water staat de 350.000 verpleegkundigen volgens V&VN aan de lippen. "Onze achterban roept om ingrijpen", staat in de brief.

Uit een flitspeiling van de beroepsvereniging (met 13.000 respondenten binnen anderhalve dag) blijkt volgens de V&VN dat 85 procent van de verpleegkundigen wil dat er nu strengere coronamaatregelen worden genomen. "We stevenen af op een zorginfarct: een situatie waarin zorg op grote schaal niet meer, of met onvoldoende kwaliteit kan worden geleverd. Hoe langer u wacht met het treffen van adequate maatregelen, hoe groter het infarct zal zijn en hoe dieper de effecten op de lange termijn", aldus de brandbrief.

Gitzwart scenario

Reguliere zorg wordt grotendeels afgeschaald, spoedeisende hulpposten moeten af en toe sluiten, ambulances kunnen hun patiënten niet kwijt en met de huidige aantallen ziekenhuisopnames en IC-patiënten is er volgens V&VN sprake van een "gitzwart scenario". Ook in de wijkverpleging en verpleeghuizen zijn grote problemen: "Onze leden zien dagelijks cliënten die vereenzamen, worstelen met depressieve klachten, agressief worden of minder gaan eten en drinken."

Tegenover de toestroom aan patiënten staat een groeiend tekort aan medewerkers door massaal ziekteverzuim, aldus de brandbrief. Veel verpleegkundigen zijn zelf corona-positief of zijn overbelast. "Hele teams zitten thuis. In sommige ziekenhuizen is 40 procent van de testuitslagen van medewerkers op covid positief."

De brief besluit met een oproep aan het kabinet om heel snel extra maatregelen te nemen: "Als u het zorgsysteem overeind wilt houden, zijn extra maatregelen onvermijdelijk. Het is belangrijk om deze dan ook meteen te nemen, zodat de schade niet nog verder oploopt en de maatregelen niet langer hoeven te duren dan nodig is."