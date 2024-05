Dit staat er nog op het spel in de eredivisie: tickets voor Europa en spanning onderin

Het titelfeest is uitgebreid gevierd in Eindhoven en in Rotterdam-Zuid is het terugkijken op de glorieperiode onder trainer Arne Slot begonnen. Het felbegeerde ticket voor de Champions League is binnen en directeur Dennis te Kloese kan zich gaan richten op de zoektocht naar een nieuwe trainer.

Maar achter PSV en Feyenoord, de twee beste ploegen van deze eredivisiejaargang, is er nog van alles om voor te strijden op de laatste twee speeldagen. Sterker, de strijd om tickets voor de Champions League en Europa League is razend spannend.

De strijd om plek 3

FC Twente heeft nog altijd de beste papieren voor de felbegeerde derde plaats, die toegang biedt tot de derde voorronde van de Champions League. Maar door de nederlaag tegen directe concurrent AZ vorige week is die plek nog lang niet zeker.