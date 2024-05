Plastisch chirurgen willen dat cosmetisch artsen stoppen met snijden

Cosmetisch artsen zijn teleurgesteld dat ze in de ogen van plastisch chirurgen een deel van hun werkzaamheden zouden moeten neerleggen. "Ik denk dat als het echt om kwaliteit gaat, we die allemaal willen. Dat we daar allemaal ook heel erg ons best voor doen en dat eigenlijk ook heel goed geregeld hebben", zegt Catharina Meijer van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG).

Volgens Meijer worden cosmetisch artsen iedere vijf jaar onderworpen aan een check door collega-artsen van de NVCG. Als iemand verrichtingen uitvoert waarvoor hij niet bekwaam is, komt dat aan het licht, zegt ze. Maar complicaties na ingrepen in de cosmetische geneeskunde hoeven niet te worden gemeld bij de inspectie. Daarom zijn er geen objectieve cijfers over hoe vaak het misgaat.

Aanvullende cursussen

Zowel cosmetisch artsen KNMG als plastisch chirurgen zijn als arts ingeschreven in het BIG-register, en daarmee bevoegd om snijdende behandelingen uit te voeren. Om een bepaalde ingreep uit te mogen voeren, moet iemand ook bekwaam zijn, maar daarvoor bestaan geen wettelijke eisen. Een arts bepaalt zelf of hij bekwaam genoeg is.

In de profielomschrijving van cosmetisch arts KNMG staat: "De cosmetisch arts KNMG houdt zich bezig met de niet-snijdende cosmetische geneeskunde." Door aanvullende cursussen of ervaringen kan een arts zichzelf bekwamen. De KNMG laat in een reactie weten geen opvatting te hebben over het pleidooi van de plastisch chirurgen.

Bekwaamheidseisen

Demissionair Minister Pia Dijkstra voor Medische Zorg kaatst de bal terug naar de beroepsgroepen. "Het is voor het ministerie belangrijk dat de medisch specialisten en cosmetisch artsen hier overeenstemming over bereiken. Deze partijen en het Zorginstituut zijn eerst aan zet."

"Kansloos", noemt voormalig stuurgroepvoorzitter Keuzenkamp de reactie van de minister. "Ze is aan het verkeerde adres. Ze moet bij zichzelf zijn. De belangen en meningsverschillen zijn zo groot: die partijen gaan er niet uit komen." Ook het Zorginstituut zegt dat het geen rol meer heeft en verwijst naar de minister.

Het CDA heeft eerder initiatieven ingediend om de cosmetische zorg te verbeteren en roept al langer om bekwaamheidseisen. "Wat ons betreft pakt het ministerie nu kordaat de regie", zegt Tweede Kamerlid Harmen Krul. "Het moet duidelijk worden of diegene die een ingreep uitvoert daartoe bekwaam is en dat die bekwaamheidseisen duidelijk worden afgesproken. Iedere ingreep die een plastisch chirurg moet doen omdat een cosmetisch chirurg de fout in is gegaan, is er één teveel."