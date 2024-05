Enorme brand in winkelcentrum Warschau

In Warschau heeft een grote brand gewoed in een winkelcentrum. Het gebouw van 250 bij 250 meter stond volgens de brandweer voor meer dan 80 procent in lichterlaaie. Boven de Poolse hoofdstad waren grote zwarte wolken te zien.

De brand werd volgens Poolse media rond 04.00 uur gemeld. In de uren daarna zijn zo'n 180 brandweermensen ingezet. Om 07.45 uur was de brand onder controle.

In het winkelcentrum in het noorden van Warschau waren tientallen winkels gevestigd. Een deel van het dak is ingestort. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.