Pieterse van voorjaarsklassiekers naar EK mountainbike: 'Heb leren pokeren'

"Voor mijn start in de Omloop Het Nieuwsblad had ik, buiten de Koppenberg, nog nooit van mijn leven een Vlaamse heuvel opgereden. Dat zijn echt momenten die je meeneemt. Hoe meer klassieke wedstrijden je rijdt, hoe beter je de koers leert lezen. Bovendien: wanneer je in de finale nog voorop rijdt en dan nog een keertje extra gas moet geven, word je daar echt sterker van."

EK mountainbike

Het zijn ervaringen die haar moeten helpen op het EK mountainbike. Eerder deze week greep ze zilver op de korte uitgave, niet haar grootste specialiteit, achter wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk.

Geef haar maar de langere - olympische - afstand, daar is het anderhalf uur volle bak rijden. "Ik hoop dat het vanaf nu in het laatste deel van die wedstrijd nog beter is gesteld met mijn explosiviteit."

"Mountainbiken is een kwestie van korte inspanningen leveren en na iedere bocht opnieuw aanzetten. Tijdens die klassiekers heb ik veel korte klimmetjes gereden. Daar hoop ik nu profijt van te hebben."