Vak voetbaltrainer ideale cocktail voor burn-out, maar begeleiding blijft achter

Daar valt nog winst te boeken. Hiddink was in 1998 bondscoach van het Nederlands elftal. Na een spannende groepsfase en achtste finale gaf hij zijn spelers vrij, maar zelf bleef hij malen over de komende kwartfinale tegen Argentinië.

"Moet ik nu met Seedorf spelen? Wat doe ik met Cocu? Met andere woorden: ik was mezelf gek aan het maken op de dagen dat ik iedereen vrij had gegeven. Dan had ik mensen in mijn kleine omgeving en die merkten aan mij: je bent te gespannen bezig. Ga even wat anders doen. Neem een duik in het zwembad."

"Een van de problemen die we zien is de eenzaamheid van een coach", vult Otter aan. "Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat juist het loslaten tot een optimale prestatie leidt. Tegenover stressmomenten en vermoeidheid moet ontspanning staan. Gewoon even terug naar een sociale omgeving waarin topsport niet aanwezig is."

Ideale cocktail?

Makkelijker gezegd dan gedaan, vinden de trainers. Waar Koeman in zijn beginperiode bij Vitesse een handjevol mensen moest aansturen, bestaat zijn team bij Oranje inmiddels uit meer dan zestig personen. Tel daar de toenemende eis van het continu moeten presteren en de druk van pers en sociale media bij op en het lijkt de ideale cocktail voor een burn-out.