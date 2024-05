Wekdienst 12/5: Catalaanse verkiezingen • De dag na het songfestival

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Meer dan 2000 parachutisten, onder wie bijna honderd Nederlanders, doen mee aan een NAVO-oefening in Roemenië. Het is volgens de NAVO de grootste luchtlandingsoperatie in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

In Catalonië in Spanje wordt vandaag een nieuw parlement gekozen.

Mountainbikester Puck Pieterse is ook in Roemenië: ze verdedigt haar titel op de Europese kampioenschappen mountainbiken.

De negende etappe in de Giro d'Italia lijkt een prooi voor sprinters.

In de Eredivisie staat de voorlaatste speelronde op het programma. Iedereen speelt om 14.30 uur. Een aantal clubs strijdt nog om deelname aan Europees voetbal of om de play-offs om degradatie te ontlopen.

Dit is er vannacht gebeurd:

Zwitserland is de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Nemo kreeg de meeste punten voor de vertolking van The Code. Het was dit jaar een zwaarbeladen editie met extra beveiliging, protesten, ongekend boegeroep en de diskwalificatie van de Nederlandse inzending. Want hoewel uitgebreid feest werd gevierd in de Zweedse Malmö Arena, werd buiten luid gedemonstreerd tegen de deelname van Israël. Dat land eindigde overigens op de vijfde plaats. Net onder Frankrijk, Oekraïne en Kroatië.

Nederland werd met Joost Klein gediskwalificeerd, dus Europa werd niet getrakteerd op het opzwepende Europapa. Opvallend was dat Estland aan het eind van het optreden het publiek in het Nederlands bedankte, dat leek een verkapte steun aan Klein. Zijn uitsluiting kon het publiek ook niet waarderen. Het leverde Eurovisie-baas Martin Österdahl luid gejoel op. Al met al was een bewogen finale, maar wel met de eerste non-binaire winnaar ooit.